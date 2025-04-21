Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
527,90
Економія при броні: -45,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
523,42
Економія при броні: -41,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
535,85
Економія при броні: -54,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
551,14
Економія при броні: -87,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
537,02
Економія при броні: -54,43 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
538,01
Економія при броні: -55,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
493,40
Економія при броні: -50,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
528,05
Економія при броні: -64,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
514,30
Економія при броні: -71,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
520,00
Економія при броні: -38,47 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
503,10
Економія при броні: -59,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
534,74
Економія при броні: -52,61 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
536,69
Економія при броні: -101,58 грн