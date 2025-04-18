Київ (адресу не вказано)
Доступно в 395 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
528,90
Економія при броні: -46,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
550,62
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
538,19
Економія при броні: -56,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
536,74
Економія при броні: -53,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
532,68
Економія при броні: -49,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
523,02
Економія при броні: -71,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
483,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Вітокан краплі для перорального застосування флакон 100 мл №1
532,67
Економія при броні: -85,56 грн