Візивіт (Vizivit) (319544) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Візивіт інструкція із застосування
Характеристика
Візивіт рекомендовано в якості загальнозміцнювального засобу, додаткового джерела антоціанів, вітаміну А та селену. Продукт сприяє підвищенню гостроти зору, зменшенню втоми очей у результаті довгої роботи при штучному освітленні, загостренню нічного бачення.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 3 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після прийому їжі протягом 30 днів. Дітям та особам, які не можуть проковтнути цілу капсулу, її необхідно розкрити, вміст висипати в ложку та змішати з невеликою кількістю питної води.
Рекомендовано повторювати курс 2–3 рази на рік.
Особливості застосування
індивідуальна чутливість до компонентів продукту. При одночасному вживанні з іншими препаратами, які містять вітамін А або селен, необхідно проконсультуватися з лікарем для попередження передозування. Дієтичну добавку не використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C і відносній вологості повітря не вище 65%.