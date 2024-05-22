дорослим та дітям віком від 3 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після прийому їжі протягом 30 днів. Дітям та особам, які не можуть проковтнути цілу капсулу, її необхідно розкрити, вміст висипати в ложку та змішати з невеликою кількістю питної води.

Рекомендовано повторювати курс 2–3 рази на рік.