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Візивіт (Vizivit) (319544) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Візивіт (Vizivit)
Ціна в місті Київ
від 227,93 грн
Без рецепта
30 шт від 227,93 грн
В наявності в 812 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору

Візивіт інструкція із застосування

Характеристика

Візивіт рекомендовано в якості загальнозміцнювального засобу, додаткового джерела антоціанів, вітаміну А та селену. Продукт сприяє підвищенню гостроти зору, зменшенню втоми очей у результаті довгої роботи при штучному освітленні, загостренню нічного бачення.

Рекомендації з вживання

дорослим та дітям віком від 3 років по 1 капсулі 1 раз на добу під час або після прийому їжі протягом 30 днів. Дітям та особам, які не можуть проковтнути цілу капсулу, її необхідно розкрити, вміст висипати в ложку та змішати з невеликою кількістю питної води.
Рекомендовано повторювати курс 2–3 рази на рік.

Особливості застосування

індивідуальна чутливість до компонентів продукту. При одночасному вживанні з іншими препаратами, які містять вітамін А або селен, необхідно проконсультуватися з лікарем для попередження передозування. Дієтичну добавку не використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °C і відносній вологості повітря не вище 65%.

Візивіт
Візивіт капсули 0.2 г, №30
від 227,93 грн
В наявності в 812 аптеках
Ціни в аптеках
Візивіт
Візивіт капсули 0.2 г, №30
від 227,93 грн
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