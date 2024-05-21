Urinal (Urinal) (319478) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Urinal інструкція із застосування
Характеристика
Уринал містить спеціально підібрану комбінацію компонентів: порошок ліофілізованого соку журавлини, ExocyanTM — висококонцентрований екстракт журавлини, а також екстракт золотарника звичайного та вітамін D.
Журавлина є багатим джерелом біофлавоноїдів, фенольних сполук та інших природних речовин.
Тест in vitro продемонстрував антиадгезійний ефект сечі на уропатогенні бактерії після споживання препаратів журавлини.
Рослина золотарник звичайний родом з Європи. Він здавна використовується для підтримки здоров’я сечовивідної системи та нижніх сечовивідних шляхів. Золотарник також сприяє нормалізації функції виведення сечі.
Це особливо важливо для жінок, оскільки вони мають більше проблем з нижніми сечовивідними шляхами протягом життя.
Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який відіграє дуже важливу роль в організмі людини. Наприклад, вітамін D сприяє належній роботі імунної системи. Окрім цього, вітамін D сприяє нормальному засвоєнню кальцію та фосфору, завдяки чому чинить позитивний вплив на кістки та зуби. Вітамін D також сприяє підтримці нормальної роботи м’язів.
Властивості компонентів:
– протиадгезивний ефект сечі на уропатогенні бактерії після вживання продуктів з журавлини продемонстрований in vitro;
– золотарник сприяє нормалізації функції виведення сечі;
– золотарник допомагає підтримувати здоров’я сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів;
– вітамін D підтримує нормальну функцію імунної системи.
Висока якість та дієвість продукту забезпечуються такими факторами:
– запатентована форма процесу переробки екстракту журавлини;
– гарантія якості від перевіреного часом постачальника товару;
– виробництво сертифіковане за стандартами GMP.
Загальні рекомендації, що допомагають підтримувати належний стан сечовивідної системи
Пити не менше 2 л води щодня.
Під час гігієнічних процедур витиратися спереду назад (це знижує вірогідність перенесення бактерій в уретру із заднього проходу).
Замість ванн приймати душ.
Завжди мити ділянку геніталій як до, так і після статевого акту.
Надавати перевагу бавовняній білизні (це дозволяє циркулювати повітрю, підтримуючи ділянку геніталій сухою).
Випорожняти сечовий міхур при появі перших покликів до сечовипускання (не терпіти).
Рекомендації з вживання
по 1–3 капсули на добу протягом 6–20 днів, подальше споживання можливо лише за погодженням лікаря.
Не перевищувати вказану рекомендовану добову дозу. Продукт не повинен використовуватися як замінник харчування.
Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом!
Протипоказання
не вживати дітям віком молодше 12 років та особам, чутливим до продуктів бджільництва.
Умови зберігання
в темному сухому приміщенні при температурі не більше 25 °C в недоступному для дітей місці.