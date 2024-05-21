Уринал містить спеціально підібрану комбінацію компонентів: порошок ліофілізованого соку журавлини, ExocyanTM — висококонцентрований екстракт журавлини, а також екстракт золотарника звичайного та вітамін D.

Журавлина є багатим джерелом біофлавоноїдів, фенольних сполук та інших природних речовин.

Тест in vitro продемонстрував антиадгезійний ефект сечі на уропатогенні бактерії після споживання препаратів журавлини.

Рослина золотарник звичайний родом з Європи. Він здавна використовується для підтримки здоров’я сечовивідної системи та нижніх сечовивідних шляхів. Золотарник також сприяє нормалізації функції виведення сечі.

Це особливо важливо для жінок, оскільки вони мають більше проблем з нижніми сечовивідними шляхами протягом життя.

Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який відіграє дуже важливу роль в організмі людини. Наприклад, вітамін D сприяє належній роботі імунної системи. Окрім цього, вітамін D сприяє нормальному засвоєнню кальцію та фосфору, завдяки чому чинить позитивний вплив на кістки та зуби. Вітамін D також сприяє підтримці нормальної роботи м’язів.

Властивості компонентів:

– протиадгезивний ефект сечі на уропатогенні бактерії після вживання продуктів з журавлини продемонстрований in vitro;

– золотарник сприяє нормалізації функції виведення сечі;

– золотарник допомагає підтримувати здоров’я сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів;

– вітамін D підтримує нормальну функцію імунної системи.

Висока якість та дієвість продукту забезпечуються такими факторами:

– запатентована форма процесу переробки екстракту журавлини;

– гарантія якості від перевіреного часом постачальника товару;

– виробництво сертифіковане за стандартами GMP.

Загальні рекомендації, що допомагають підтримувати належний стан сечовивідної системи

Пити не менше 2 л води щодня.

Під час гігієнічних процедур витиратися спереду назад (це знижує вірогідність перенесення бактерій в уретру із заднього проходу).

Замість ванн приймати душ.

Завжди мити ділянку геніталій як до, так і після статевого акту.

Надавати перевагу бавовняній білизні (це дозволяє циркулювати повітрю, підтримуючи ділянку геніталій сухою).

Випорожняти сечовий міхур при появі перших покликів до сечовипускання (не терпіти).