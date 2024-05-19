Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиUrinalЦіни в аптеках

Urinal капсули м'які желатинові, №30 - Київ (782799) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
144,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
151,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
152,04 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
148,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
160,31
Економія: -14,96 грн
145,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
146,32 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
144,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
144,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (108)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
144,90 грн