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Urinal капсули м'які желатинові, №60 - Київ (782801) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
302,28
Економія: -55,31 грн
246,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
241,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
241,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
284,07
Економія: -38,09 грн
245,98 грн