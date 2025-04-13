Використовується при гострих та хронічних захворюваннях органів дихання – бронхіти, пневмонії, обструктивний бронхіт, кашлевий синдром, бронхіальна астма, туберкульоз легенів, бронхоектатична хвороба, професійні хвороби легень. Клінічно підтверджено, що при прийомі фітоконцентрату Бронхін зникає необхідність в застосуванні інших бронхолітичних та муколітичних препаратів. Він є ефективним комплексним протизапальним, бронхо-літичним, муколітичним, бронходілятаторним засобом. Фітоконцентрат посилює фізіологічну активність миготливого епітелію і моторну функцію бронхіол, сприяє просуванню мокротиння з нижніх відділів дихальних шляхів у верхні і виведенню її назовні. Ця дія поєднується з посиленням секреції бронхіальних залоз і зменшенням в'язкості мокротиння. Широкий спектр позитивних змін в бронхолегеневій системі при вживанні Бронхіну підтверджується зростанням восьми показників функції зовнішнього дихання при хронічних бронхітах (зокрема обструктивних), бронхопневмонії затяжного характеру, бронхіальній астмі. Застосування препарату при бронхіальній астмі допомагає зменшити дозу гормональних препаратів та муколітиків, полегшити її перебіг, а в комплексі з фітоконцентратом Лізормдозволяє часто повністю позбутися цієї хвороби. Фітоконцентрат Бронхін добре переноситься та не має побічних дій.