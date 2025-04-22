Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
72,20
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
91,72
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
82,84
Економія при броні: -17,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
89,59
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
91,51
Економія при броні: -5,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
89,15
Економія при броні: -3,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
89,49
Економія при броні: -3,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
90,27
Економія при броні: -4,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
90,11
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
83,78
Економія при броні: -15,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
90,94
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
83,41
Економія при броні: -12,33 грн