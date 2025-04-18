Харків (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
80,85
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
81,13
Економія при броні: -7,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
90,99
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
90,65
Економія при броні: -4,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
83,17
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
82,79
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
84,41
Економія при броні: -16,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
5.1 км
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "БРОНХІН" флакон 30 мл №1
Екомед