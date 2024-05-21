постійна дія підвищених психоемоційних навантажень приводить до нервових розладів, серцево-судинних захворювань, виразкової хвороби, гіпертонії.

При створенні Антистрес® ставилася мета мінімізувати негативну дію стресу на організм людини. Розроблений в результаті тривалих наукових досліджень склад і “ноу-хау” виробництва дозволили зробити дію цього фітокомплекса багатогранною і м’якою, не схожою на інші заспокійливі засоби.

Ефективність Антистрес® в порівнянні з плацебо була доведена проведеними по міжнародних стандартах клінічними випробовуваннями і багатолітнім досвідом успішного застосування.

Основна дія Антистрес®:

– має помірну седативну дію;

– знімає відчуття дратівливості, тривоги, страху;

– нормалізує функцію нервової системи та покращує сон;

– підвищує концентрацію уваги;

Особливо ефективний в період нервового напруження та при стресових ситуаціях.

Прийом Антистрес® не супроводжується уповільненням реакцій та сонливістю, тому може застосовуватись всіма активно працюючими особами, так само і тими, що знаходяться за кермом.