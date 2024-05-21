Антистрес® (Antistress®) (319271) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Антистрес інструкція із застосування
Характеристика
постійна дія підвищених психоемоційних навантажень приводить до нервових розладів, серцево-судинних захворювань, виразкової хвороби, гіпертонії.
При створенні Антистрес® ставилася мета мінімізувати негативну дію стресу на організм людини. Розроблений в результаті тривалих наукових досліджень склад і “ноу-хау” виробництва дозволили зробити дію цього фітокомплекса багатогранною і м’якою, не схожою на інші заспокійливі засоби.
Ефективність Антистрес® в порівнянні з плацебо була доведена проведеними по міжнародних стандартах клінічними випробовуваннями і багатолітнім досвідом успішного застосування.
Основна дія Антистрес®:
– має помірну седативну дію;
– знімає відчуття дратівливості, тривоги, страху;
– нормалізує функцію нервової системи та покращує сон;
– підвищує концентрацію уваги;
Особливо ефективний в період нервового напруження та при стресових ситуаціях.
Прийом Антистрес® не супроводжується уповільненням реакцій та сонливістю, тому може застосовуватись всіма активно працюючими особами, так само і тими, що знаходяться за кермом.
Рекомендації з вживання
Антистрес® рекомендовано вживати з метою нормалізації функціонального стану нервової системи особам, що перебувають в умовах психічних та фізичних перевантажень, хронічного стресу, а також при безсонні. Не викликає порушень концентрації уваги й явищ міорелаксації.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1–2 капсули 1–3 рази на добу після прийому їжі; при порушенні сну — по 2–3 капсули за 3 год до сну протягом 1–2 міс; запивати питною водою. Перед використанням рекомендована консультація з лікарем.
Протипоказання
період вагітності та годування груддю, індивідуальна чутливість до будь-якого компоненту.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Антистрес® не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 4–25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.