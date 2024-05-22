Біокальцевіт (319249) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 74,00 грн
Без рецепта
Виробник
Хелаплант
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Біокальцевіт інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується застосовувати при остеопенії, остеопорозі, остеохондрозі, артрозах, ревматоїдному поліартриті та інших захворюваннях, що супроводжуються зниженою мінеральною насиченістю скелета і всього організму в цілому.
Спосіб застосування
Приймати 1 раз на добу, після вечері, запити невеликою кількістю рідини.
Протипоказання
Гіперкальціємія.
Форма випуску
Порошок 2 г — по 15 і 30 пакетиків в упаковці.
Умови зберігання
У сухому, прохолодному, захищеному від світла місці.
Біокальцевіт порошок пакетик 2 г, №30
від 74,00 грн