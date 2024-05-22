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Біокальцевіт (319249) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біокальцевіт
Ціна в місті Київ
від 74,00 грн
Без рецепта
30 шт від 74,00 грн 30 шт від 92,04 грн 30 шт від 82,80 грн 30 шт Немає в наявності
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В наявності в 143 аптеках
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Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів 3.1.4. Дієтичні добавки, що містять кальцій

Біокальцевіт інструкція із застосування

Показання до застосування

Рекомендується застосовувати при остеопенії, остеопорозі, остеохондрозі, артрозах, ревматоїдному поліартриті та інших захворюваннях, що супроводжуються зниженою мінеральною насиченістю скелета і всього організму в цілому.

Спосіб застосування

Приймати 1 раз на добу, після вечері, запити невеликою кількістю рідини.

Протипоказання

Гіперкальціємія.

Форма випуску

Порошок 2 г — по 15 і 30 пакетиків в упаковці.

Умови зберігання

У сухому, прохолодному, захищеному від світла місці.

Біокальцевіт
Біокальцевіт порошок пакетик 2 г, №30
від 74,00 грн
В наявності в 143 аптеках
Ціни в аптеках
Біокальцевіт
Біокальцевіт порошок пакетик 2 г, №30
від 74,00 грн
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