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Артишок (319164) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Артишок
Ціна в місті Київ
від 90,00 грн
Без рецепта
30 шт, 200 мг від 90,00 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
200 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура