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Валериана (319147) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валериана
Ціна в місті Київ
від 36,00 грн
Без рецепта
20 шт, 30 мг від 36,00 грн 50 шт, 30 мг від 65,00 грн 50 шт, 30 мг від 48,70 грн 50 шт, 30 мг від 60,00 грн 1 шт від 67,50 грн 50 шт, 50 мг від 41,00 грн 50 шт, 50 мг Немає в наявності 20 шт, 30 мг Немає в наявності
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В наявності в 163 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Дозування
30 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії