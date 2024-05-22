Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїВалериана Валериана (319147) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 36,00 грн Без рецепта 20 шт, 30 мг від 36,00 грн 50 шт, 30 мг від 65,00 грн 50 шт, 30 мг від 48,70 грн 50 шт, 30 мг від 60,00 грн 1 шт від 67,50 грн 50 шт, 50 мг від 41,00 грн 50 шт, 50 мг Немає в наявності 20 шт, 30 мг Немає в наявності Більше +5 В наявності в 163 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарміс ЛТД Форма випуску Таблетки, вкриті оболонкою Дозування 30 мг Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії