ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ (VISILOTON) (319090) - інструкція із застосування Медичні вироби
ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ інструкція із застосування
Характеристика
декспантенол - провітамін В5, похідна форма і спиртовий аналог пантотенової кислоти. Декспантенол, що входить до складу засібу офтальмологічного Візілотон, обумовлює регенеруючу, метаболічну та слабку протизапальну дію крапель. Пантотенова кислота діє як вітамін після її приєднання до коензиму А, який є кофактором різних реакцій, що каталізуються ферментами і супроводжуються перенесенням ацетильних груп. В офтальмології декспантенол широко застосовується в препаратах очних крапель або очних мазей. При місцевому застосуванні декспантенол проявляє протизапальні та протисвербіжні властивості. Декспантенол стимулює регенерацію слизової оболонки ока, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і збільшує міцність колагенових волокон.
Таурин - сульфокислота, що синтезується в організмі людини з амінокислоти цистеїну, відіграє суттєву роль у процесі регенерації тканин. Таурин сприяє поліпшенню енергетичних процесів, стимулює репаративні процеси при дистрофічних захворюваннях, нормалізує процеси, порушення яких супроводжується значною зміною метаболізму тканин ока.
Гіпромелоза має високу в’язкість, є протектором епітелію рогівки, покращує стабільність слізної плівки, усуває всі основні симптоми сухості та втоми очей, збільшує тривалість контакту декспантенолу та таурину з рогівкою. Гіпромелоза сприяє відновленню, стабільності та відтворенню оптичних характеристик слізної плівки.
Впливає на репаративні та регенеративні процеси, що стимулює відновлення пошкоджених тканин.
Проявляє протизапальні та протисвербіжні властивості.
Стимулює регенерацію слизової оболонки ока, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює мітоз і збільшує міцність колагенових волокон.
Сприяє поліпшенню енергетичних процесів, стимулює репаративні процеси при дистрофічних захворюваннях, нормалізує процеси, порушення яких супроводжується значною зміною метаболізму тканин ока.
Сприяє відновленню, стабільності та відтворенню оптичних характеристик слізної плівки.
Зволожує та зберігає фізіологічні властивості слизової оболонки ока при недостатності слізної рідини завдяки формулі, що забезпечує швидкий початок дії та тривалий ефект.
Усуває симптоми «сухості та втоми» очей внаслідок тривалої роботи за комп’ютером, керуванні автомобілем, роботи з дрібним текстом, при алергії, в гарячих, сухих кліматичних умовах, під час прийому деяких ліків, вітамінів.
Видаляє алергени зі слизової оболонки ока. Сприяє більш швидкій евакуації виділень при запальних захворювань ока та поліпшує застосування місцевих лікарських засобів.
Рекомендації по використанню
для стимулювання репаративних та регенеративних процесів слизової оболонки ока та рогівки;
- як підтримуючий засіб при лікуванні інфекцій переднього відділу ока бактеріального, вірусного та грибкового походження;
- для попередження прогресування помутніння кришталика при катаракті;
- у складі комплексного лікування дистрофічних захворювань ока;
- у складі комплексного лікування аденовірусного кон’юнктивіту;
- для зменшення проявів синдрому сухого ока;
- з профілактичною метою як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних фізіологічних властивостей;
- з профілактичною метою при користуванні контактними лінзами;
- з профілактичною метою при постійному перебуванні за комп’ютером, читанні, керуванні автомобілем;
- для зменшення свербежу та відчуття дискомфорту в очах (при подразненні вітром, при палінні);
- з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини з віком;
- для полегшення стану хворого при алергічних кон’юнктивітах;
- для полегшення стану хворого після офтальмологічних хірургічних втручань;
- у складі комплексного лікування усіх видів кератитів.
Спосіб застосування:
Рекомендується закапувати Засіб офтальмологічний «Візілотон» в кон’юнктивальний мішок кожного ока по 1-2 краплі 3-4 рази на день або за потребою.
При закапуванні, до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору, яке зникає після моргання.
Завдяки хімічному складу та концентрації, тривалість та кратність використання Засібу офтальмологічного «Візілотон» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.
Техніка закапування ока:
1. Вимийте руки.
2. Встаньте перед дзеркалом і вказівним пальцем обережно потягніть нижню повіку, щоб сформувати місце для очних крапель.
3. Нахиліть голову назад і подивіться вгору.
4. Візьміть флакон великим і вказівним пальцями, тримаючи руку навпроти обличчя, і, злегка стиснувши флакон, закапайте рекомендовану кількість крапель в око. Не торкайтесь кінчиком крапельниці рук, очей чи будь-якої поверхні, тому що це може призвести до забруднення розчину.
5. Проведіть цю процедуру з іншим оком.
6. Для рівномірного розподілу крапель по поверхні ока після закапування рекомендується моргнути 3-4 рази.
7. Щільно закрийте флакон кришкою після закапування.
Особливості застосування
не існує ризику, пов’язаного з використанням засібу офтальмологічного Візілотон в період вагітності або годування груддю, тому що складові засібу офтальмологічного «Візілотон» не утворюють нерозчинних осадів із солями металів та органічними залишками, які містяться в сльотній рідині та мають оптимальний рН для тканин ока. Складові Засобу офтальмологічного «Візілотон» не є фармакологічно активними. Вважається, що ці компоненти не абсорбуються системно, тому будь-якої системної токсичності або будь-якого впливу на репродуктивну функцію або на ембріофетальний розвиток не очікується.
Не існує об’єктивного досвіду використання засобу у дітей.
При закапуванні засобу офтальмологічного Візілотон, до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору, відчуття печіння. Це нормально, відчуття зникають після моргання. Доки зір не нормалізується, не слід керувати автотранспортом або іншими механізмами.
Засіб офтальмологічний Візілотон призначений для індивідуального застосування.
Не застосовувати засіб за наявності алергії на будь-який з компонентів. При сильному почервонінні, запаленні та болю в очах слід звернутися до лікаря-офтальмолога.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не використовувати засіб одночасно з іншими офтальмологічними засобами або препаратами.
При проведенні додаткової місцевої терапії інтервал між застосуванням засобу офтальмологічного Візілотон та інших препаратів повинен становити не менше 5 хв (засіб офтальмологічний Візілотон слід застосовувати останнім).
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Не заморожувати.