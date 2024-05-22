для стимулювання репаративних та регенеративних процесів слизової оболонки ока та рогівки;

- як підтримуючий засіб при лікуванні інфекцій переднього відділу ока бактеріального, вірусного та грибкового походження;

- для попередження прогресування помутніння кришталика при катаракті;

- у складі комплексного лікування дистрофічних захворювань ока;

- у складі комплексного лікування аденовірусного кон’юнктивіту;

- для зменшення проявів синдрому сухого ока;

- з профілактичною метою як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних фізіологічних властивостей;

- з профілактичною метою при користуванні контактними лінзами;

- з профілактичною метою при постійному перебуванні за комп’ютером, читанні, керуванні автомобілем;

- для зменшення свербежу та відчуття дискомфорту в очах (при подразненні вітром, при палінні);

- з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини з віком;

- для полегшення стану хворого при алергічних кон’юнктивітах;

- для полегшення стану хворого після офтальмологічних хірургічних втручань;

- у складі комплексного лікування усіх видів кератитів.

Спосіб застосування:

Рекомендується закапувати Засіб офтальмологічний «Візілотон» в кон’юнктивальний мішок кожного ока по 1-2 краплі 3-4 рази на день або за потребою.

При закапуванні, до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору, яке зникає після моргання.

Завдяки хімічному складу та концентрації, тривалість та кратність використання Засібу офтальмологічного «Візілотон» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Техніка закапування ока:

1. Вимийте руки.

2. Встаньте перед дзеркалом і вказівним пальцем обережно потягніть нижню повіку, щоб сформувати місце для очних крапель.

3. Нахиліть голову назад і подивіться вгору.

4. Візьміть флакон великим і вказівним пальцями, тримаючи руку навпроти обличчя, і, злегка стиснувши флакон, закапайте рекомендовану кількість крапель в око. Не торкайтесь кінчиком крапельниці рук, очей чи будь-якої поверхні, тому що це може призвести до забруднення розчину.

5. Проведіть цю процедуру з іншим оком.

6. Для рівномірного розподілу крапель по поверхні ока після закапування рекомендується моргнути 3-4 рази.

7. Щільно закрийте флакон кришкою після закапування.