сумісний з усіма типами контактних лінз.

Не існує ризику, пов’язаного з використанням засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока Віаль Сльоза в період вагітності або годування груддю, тому що натрію карбоксиметилцелюлоза не всмоктується і таким чином не має системної дії. Натрію карбоксиметилцелюлоза не є фармакологічно активною. Вважається, що цей компонент не абсорбується системно, тому будь-якої системної токсичності або будь-якого впливу на репродуктивну функцію або на ембріофетальний розвиток не очікується.

При закрапуванні засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока Віаль Сльоза, до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору. Це нормально, відчуття зникає після моргання. Доки зір не нормалізується, не слід керувати автотранспортом або іншими механізмами.

Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока Віаль Сльоза призначений для індивідуального застосування.

Не застосовувати засіб за наявності алергії на будь-який з компонентів. При сильному почервонінні, запаленні та болю в очах слід звернутися до лікаря-офтальмолога. Не використовувати засіб одночасно з іншими препаратами або офтальмологічними засобами.