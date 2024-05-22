ВІАЛЬ® СЛЬОЗА (VIAL TEAR) (317850) - інструкція із застосування Медичні вироби
ВІАЛЬ СЛЬОЗА інструкція із застосування
Характеристика
офтальмологічний засіб Віаль Сльоза має властивості: - значно покращує фізіологічний стан слізної плівки;
- ефективно зволожує та усуває сухість ока завдяки формулі, що забезпечує швидкий початок дії та тривалий ефект;
- усуває синдром «сухого ока», який виникає внаслідок роботи за комп’ютером, читанні,керуванні автомобілем; носінні контактних лінз; - перебуванні в умовах підвищеної сухості повітря, а також під впливом вітру та сонця;
- очищує слизову оболонку від пилу та алергенів;
- попереджує розвиток синдрому «сухого ока», забезпечуючи полегшення при подразненні слизової оболонки;
- завдяки своїм властивостям Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока «Віаль Сльоза» створює плівку на слизовій оболонці ока, захищає її чутливі ділянки, тим самим зменшує запальний процес та знижує ризик виникнення ускладнень;
- відчутно усуває подразнення, напруження та печіння ока;
- відновлює захисні властивості та забезпечує нормальний рівень зволоження слизової ока після травм чи хірургічних втручань (хірургічне лікування катаракти, глаукоми, лазерна корекція зору), а також опіку сітківки;
- зволожує та зберігає фізіологічні властивості слизової оболонки ока при недостатності слізної рідини, кількість якої зменшується з віком;
- забезпечує тривалий комфорт при синдромі «сухого ока» вдень і вночі;
- надовго повертає здоровий стан поверхні очей та забезпечує тривалий зволожуючий ефект.
Показання ВІАЛЬ СЛЬОЗА
Офтальмологічний засіб Віаль Сльоза застосовується:
- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки ока для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- для усунення печіння та подразнення, спричинених сухістю ока, та попередження пов’язаних з ними ускладнень;
- полегшення дискомфорту, спричиненого подразненнями ока, а також впливом на нього вітру або сонця;
- при постійному перебуванні за комп’ютером, читанні, керуванні автомобілем;
- для очищення слизової оболонки ока від пилу, алергенів;
- з профілактичною метою для зволоження слизової оболонки ока при роботі в шкідливих умовах, при поганому освітленні, а також при зменшенні вироблення слізної рідини з віком.
Рекомендації по використанню
рекомендується закапувати засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока Віаль Сльоза в кон’юнктивальний мішок кожного ока по 1-2 краплі.
Завдяки хімічному складу та концентрації, тривалість та кратність використання засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока Віаль Сльоза не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.
Техніка закапування ока:
1) Вимийте руки.
2) Встаньте перед дзеркалом і вказівним пальцем обережно потягніть нижню повіку, щоб сформувати місце для очних крапель.
3) Нахиліть голову назад і подивіться вгору.
4) Візьміть флакон великим і вказівним пальцями, тримаючи руку навпроти носу, і, злегка стиснувши флакон, закапайте рекомендовану кількість крапель в кон’юнктивальний мішок. Не торкайтесь кінчиком крапельниці рук, очей чи будь-якої поверхні, тому що це може призвести до забруднення розчину.
5) Проведіть цю процедуру з іншим оком.
6) Закрийте очі і порухайте ними з боку в бік.
Особливості застосування
сумісний з усіма типами контактних лінз.
Не існує ризику, пов’язаного з використанням засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока Віаль Сльоза в період вагітності або годування груддю, тому що натрію карбоксиметилцелюлоза не всмоктується і таким чином не має системної дії. Натрію карбоксиметилцелюлоза не є фармакологічно активною. Вважається, що цей компонент не абсорбується системно, тому будь-якої системної токсичності або будь-якого впливу на репродуктивну функцію або на ембріофетальний розвиток не очікується.
При закрапуванні засобу офтальмологічного для зволоження слизової ока Віаль Сльоза, до розподілення рідини на поверхні ока, може виникнути короткочасне відчуття нечіткості зору. Це нормально, відчуття зникає після моргання. Доки зір не нормалізується, не слід керувати автотранспортом або іншими механізмами.
Засіб офтальмологічний для зволоження слизової ока Віаль Сльоза призначений для індивідуального застосування.
Не застосовувати засіб за наявності алергії на будь-який з компонентів. При сильному почервонінні, запаленні та болю в очах слід звернутися до лікаря-офтальмолога. Не використовувати засіб одночасно з іншими препаратами або офтальмологічними засобами.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці. Не заморожувати.