Медичні виробиПредмети догляду за хворимиУрологічні прокладкиУрологічні прокладки для чоловіківВкладиші урологічні Сені мен Вкладиші урологічні Сені мен (317756) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 128,83 грн Без рецепта 10 шт від 128,83 грн 15 шт від 102,90 грн В наявності в 80 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Torunskie ZMO Форма випуску Super Кількість штук в упаковці 10 шт. Медичні вироби Урологічні прокладки для чоловіків