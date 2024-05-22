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Вкладиші урологічні Сені мен (317756) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вкладиші урологічні Сені мен
Ціна в місті Київ
від 128,83 грн
Без рецепта
10 шт від 128,83 грн 15 шт від 102,90 грн
В наявності в 80 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Super
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Медичні вироби
Урологічні прокладки для чоловіків