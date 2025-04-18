Вкладиші урологічні Сені мен
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
124,08
Економія при броні: -6,67 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
297,90
Економія при броні: -74,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
130,26
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
128,46
Економія при броні: -6,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
124,94
Економія при броні: -7,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
130,24
Економія при броні: -7,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
127,60
Економія при броні: -5,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
194,00
Економія при броні: -56,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
187,80
Економія при броні: -55,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
125,65
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
123,77
Економія при броні: -6,36 грн
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
163,52
Економія при броні: -8,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
194,00
Економія при броні: -56,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
130,11
Економія при броні: -7,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
165,50
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
129,45
Економія при броні: -7,06 грн
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
164,07
Економія при броні: -8,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
301,80
Економія при броні: -81,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
8.6 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
8.7 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
128,41
Економія при броні: -6,02 грн
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
162,76
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
128,84
Економія при броні: -6,45 грн