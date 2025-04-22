Вкладиші урологічні Сені мен
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 221 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
145,38
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
146,73
Економія при броні: -7,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
147,83
Економія при броні: -8,53 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
145,43
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
165,19
Економія при броні: -5,70 грн
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
182,42
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
130,52
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
124,66
Економія при броні: -7,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
129,04
Економія при броні: -6,65 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
173,00
Економія при броні: -54,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
123,86
Економія при броні: -6,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
301,80
Економія при броні: -81,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
184,40
Економія при броні: -56,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 3/4
123.3 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
130,26
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
124,69
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
160,83
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
Прокладки урологічні Seni man super №10
Torunskie ZMO
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
Прокладки урологічні Seni man normal №15
Torunskie ZMO
125,10
Економія при броні: -7,69 грн