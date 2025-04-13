Милиці

Милиця пахвова (Axillary crutch)

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від 377,64 грн
в 318 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від 229,34 грн
в 294 аптеках
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МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№1
ТМП Груп
від 376,48 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 229,34 грн
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Характеристики
Виробник
ТМП Груп
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12564/2013 від 08.04.2013