Київ
Про товар
Ціни
Милиці
Милиця пахвова (Axillary crutch)
3 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№2
ТМП Груп
від
377,64
грн
в 318 аптеках
Знайти в аптеках
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА
№2
ТМП Груп
від
229,34
грн
в 294 аптеках
Знайти в аптеках
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
№1
ТМП Груп
від
376,48
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
1
2
Ціни в
Київ
від
229,34
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
ТМП Груп
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Медичні вироби
Милиці
Реєстрація
12564/2013 від 08.04.2013
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню