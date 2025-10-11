Київ
Милиця пахвова (Axillary crutch)

Милиця пахвова (Axillary crutch)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 39 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
459,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
662,75
Економія при броні: -27,94 грн
634,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
329,28 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
459,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
675,26
Економія при броні: -40,45 грн
634,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ПІДЛІТКОВА №2
ТМП Груп
455,60 грн
МИЛИЦЯ ДЕРЕВ'ЯНА ПАХВОВА ДЛЯ ДОРОСЛИХ №2
ТМП Груп
510,60 грн
ГоловнаКошикОбране