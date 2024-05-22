Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБандаж для вагітних (Bondage pregnant) Бандаж для вагітних (Bondage pregnant) (317410) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 487,71 грн Без рецепта 1 шт від 487,71 грн 1 шт від 487,71 грн 1 шт від 487,71 грн В наявності в 78 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Долфі-Україна Форма випуску 4510 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Бандажі дородові