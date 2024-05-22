Все аптеки Украины
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для вагітнихБандажі дородовіБандаж для вагітних (Bondage pregnant)

Бандаж для вагітних (Bondage pregnant) (317410) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бандаж для вагітних (Bondage pregnant)
Ціна в місті Київ
від 487,71 грн
Без рецепта
1 шт від 487,71 грн 1 шт від 487,71 грн 1 шт від 487,71 грн
В наявності в 78 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
4510
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Бандажі дородові