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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір M/L, №1 - Київ (458373) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
708,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (2)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
694,75 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
827,00
Економія: -168,90 грн
658,10 грн