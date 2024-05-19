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БАНДАЖ ДЛЯ ВАГІТНИХ 4510 розмір XS/S, №1 - Київ (458375) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
761,79 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Всього: упаковка (1)
741,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
708,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: упаковка (2)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Всього: упаковка (1)
571,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
Всього: упаковка (1)
876,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
764,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
В інших містах:
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (1)
708,24 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 59
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (1)
532,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (2)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Овруч, вул. Богуна Івана, 8-Б
Всього: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 2/1
Всього: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
Всього: упаковка (1)
487,71 грн