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Бинт еластичний Медтекстиль середньої розтяжності (316992) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт еластичний Медтекстиль середньої розтяжності
Ціна в місті Київ
від 57,22 грн
Без рецепта
1 шт від 57,22 грн 1 шт від 92,13 грн 1 шт від 24,53 грн 1 шт від 180,98 грн 1 шт від 47,01 грн 1 шт від 63,13 грн 1 шт від 36,91 грн 1 шт від 108,00 грн 1 шт від 49,44 грн 1 шт від 68,54 грн
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В наявності в 912 аптеках
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Виробник
Форма випуску
3 м х 8 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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