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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Київ (163947) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
66,22
Економія: -7,29 грн
58,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
67,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (2)
63,00
Економія: -1,89 грн
61,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
66,56
Економія: -8,83 грн
57,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Тростянецька, 1-А
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (1)
75,00
Економія: -16,00 грн
59,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -3,15 грн
59,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (3)
49,44 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -1,89 грн
61,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (2)
71,58
Економія: -4,30 грн
67,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
49,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (1)
49,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (2)
71,80
Економія: -6,39 грн
65,41 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (2)
64,85
Економія: -4,16 грн
60,69 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -3,15 грн
59,85 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -1,89 грн
61,11 грн