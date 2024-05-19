БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 2,5 м х 8 см 0,2х80х2,5, №1 - Київ (163947) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Свк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Виговського Івана, 22
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, вул. Тростянецька, 1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
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Всього: упаковка (2)
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Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
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Всього: упаковка (2)
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Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Бажаємо здоров'я
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Чайки, вул. Лобановського, 28
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Авк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А