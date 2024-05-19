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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Київ (289996) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
142,00
Економія: -11,36 грн
130,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
159,67
Економія: -26,19 грн
133,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
156,39
Економія: -23,15 грн
133,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Всього: упаковка (1)
119,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (1)
157,46
Економія: -12,80 грн
144,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (2)
147,83
Економія: -26,48 грн
121,35 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
121,50
Економія: -3,64 грн
117,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
Всього: упаковка (2)
157,78
Економія: -12,37 грн
145,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 9
Всього: упаковка (2)
155,61
Економія: -20,92 грн
134,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
157,40
Економія: -20,90 грн
136,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (2)
160,25
Економія: -26,77 грн
133,48 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (9)
108,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (2)
137,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
Всього: упаковка (1)
156,93
Економія: -11,52 грн
145,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
160,24
Економія: -16,19 грн
144,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (1)
143,23
Економія: -9,05 грн
134,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Всього: упаковка (2)
163,43
Економія: -6,53 грн
156,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (2)
156,12
Економія: -10,10 грн
146,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Всього: упаковка (1)
164,46
Економія: -11,33 грн
153,13 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
137,00
Економія: -4,11 грн
132,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
145,32
Економія: -19,34 грн
125,98 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (2)
141,50
Економія: -4,24 грн
137,26 грн