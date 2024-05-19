БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ MEDTEXTILE СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 4 м х 10 см 02х100х4, №1 - Київ (289996) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 9
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Альго-фарм
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Українська, 83-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Біла Церква, вул. Гоголя, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 167
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Авк фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85