Бандаж зігріваючий (316778) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 648,37 грн
Без рецепта
1 шт від 648,37 грн 1 шт від 512,01 грн 1 шт від 391,13 грн 1 шт від 413,90 грн 1 шт від 570,80 грн 1 шт від 440,30 грн 1 шт від 444,20 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
2038, розмір 5
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби