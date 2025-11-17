леза

Лезо скальпеля карбонове

12 препаратівЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
22 ba222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від 6,90 грн
в 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
15 ba215 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від 455,40 грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
20 ba220 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від 8,75 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
11 ba211 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від 11,84 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
15 ba215 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від 9,60 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
21 ba221 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від 6,60 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
21 ba221 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від 561,70 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
11 ba211 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від 610,40 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
23 ba223 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
24 ba224 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
20 ba220 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
23 bb523 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 561,70 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Б. Браун Медікал Індастріз
Медичні вироби
Форма випуску
22
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.