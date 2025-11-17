Київ
леза
Лезо скальпеля карбонове
12 препаратів
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
22 ba222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від
6,90
грн
в 6 аптеках інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
15 ba215 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від
455,40
грн
в 3 аптеках інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
20 ba220 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від
8,75
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
11 ba211 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від
11,84
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
15 ba215 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від
9,60
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
21 ba221 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
від
6,60
грн
в 1 аптеці інших міст
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
21 ba221 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від
561,70
грн
в 1 аптеці
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
11 ba211 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
від
610,40
грн
в 1 аптеці
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
23 ba223 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
24 ba224 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
20 ba220 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ
23 bb523 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
Немає в наявності
Ціни в
Київ
від
561,70
грн
Характеристики
Виробник
Б. Браун Медікал Індастріз
Медичні вироби
леза
Форма випуску
22
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
