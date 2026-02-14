Одеса
Лезо скальпеля карбонове
Лезо скальпеля карбонове
Одеса
(адресу не вказано)
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
368.1 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 15 BA215 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
455,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
428.5 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 22 BA222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
9,91
грн
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 20 BA220 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
9,91
грн
Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
434.3 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 11 BA211 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
610,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
442.4 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 22 BA222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
10,40
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
442.4 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 21 BA221 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
561,70
грн
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 11 BA211 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
610,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
443.4 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 22 BA222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
10,40
грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, вул. Шухевича, 47/3
484.4 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 23 BA223 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
8,80
-0,40 грн
8,40
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
512.0 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 15 BA215 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
10,90
-0,90 грн
10,00
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
512.5 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 15 BA215 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
455,40
грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
572.9 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 22 BA222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
7,30
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
577.6 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 11 BA211 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
12,44
-0,60 грн
11,84
грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 16
618.9 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 22 BA222 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
7,12
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
626.7 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 15 BA215 №100
Б. Браун Медікал Індастріз
455,40
грн
Аптека
Відчинено
Цілодобово
Ковель, вул. Незалежності, 57
686.2 км
ЛЕЗО СКАЛЬПЕЛЯ КАРБОНОВЕ 21 BA221 №1
Б. Браун Медікал Індастріз
