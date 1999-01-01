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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 20 №1
Допомога-I
від
2,03
грн
в 183 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 21 №1
Допомога-I
від
2,80
грн
в 97 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 23 №1
Допомога-I
від
2,31
грн
в 95 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 11 №1
Допомога-I
від
2,56
грн
в 84 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 22 №1
Допомога-I
від
2,56
грн
в 75 аптеках
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ЛЕЗО З РУЧКОЮ (СКАЛЬПЕЛЬ) "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
7,70
грн
в 20 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
2,39
грн
в 19 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 10 №1
Допомога-I
від
2,56
грн
в 18 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 15 №1
Допомога-I
від
3,02
грн
в 18 аптеках
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
20 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
2,60
грн
в 14 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 23 №1
Троге Медікал
від
2,20
грн
в 14 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 24 №1
Допомога-I
від
4,37
грн
в 13 аптеках
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
15 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
2,21
грн
в 13 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 15 №1
Троге Медікал
від
3,60
грн
в 12 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 12 №1
Допомога-I
від
2,56
грн
в 12 аптеках
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 21 №1
Троге Медікал
від
3,40
грн
в 10 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
2,94
грн
в 9 аптеках
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ "ALEXPHARM"
№23 №1
від
2,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 20 №1
Троге Медікал
від
3,40
грн
в 7 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від
2,10
грн
в 7 аптеках
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