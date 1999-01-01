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леза

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Витратні матеріали
леза
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 20 №1
Допомога-I
від 2,03 грн
в 183 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 21 №1
Допомога-I
від 2,80 грн
в 97 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 23 №1
Допомога-I
від 2,31 грн
в 95 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 11 №1
Допомога-I
від 2,56 грн
в 84 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 22 №1
Допомога-I
від 2,56 грн
в 75 аптеках
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ЛЕЗО З РУЧКОЮ (СКАЛЬПЕЛЬ) "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО З РУЧКОЮ (СКАЛЬПЕЛЬ) "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 7,70 грн
в 20 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 2,39 грн
в 19 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 10 №1
Допомога-I
від 2,56 грн
в 18 аптеках
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 15 №1
Допомога-I
від 3,02 грн
в 18 аптеках
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
20 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 2,60 грн
в 14 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 23 №1
Троге Медікал
від 2,20 грн
в 14 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 24 №1
Допомога-I
від 4,37 грн
в 13 аптеках
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
15 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 2,21 грн
в 13 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 15 №1
Троге Медікал
від 3,60 грн
в 12 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
ЛЕЗО ДЛЯ СКАЛЬПЕЛЯ MEDICARE
Розмір 12 №1
Допомога-I
від 2,56 грн
в 12 аптеках
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 21 №1
Троге Медікал
від 3,40 грн
в 10 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 2,94 грн
в 9 аптеках
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ "ALEXPHARM"
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ "ALEXPHARM"
№23 №1
від 2,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
ЛЕЗО ХІРУРГІЧНЕ TRO-MICROCUT
Розмір 20 №1
Троге Медікал
від 3,40 грн
в 7 аптеках інших міст
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ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ
11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
від 2,10 грн
в 7 аптеках
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