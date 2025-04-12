Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі

Комплект універсальний для активного дренажу ран

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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип в 2 відсмоктувальні трубки і контейнер 400 мл №1
GALMED
від 587,06 грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип в 2 відсмоктувальні трубки і контейнер 300 мл №1
GALMED
Немає в наявності
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип с трубки 1+1 і контейнер 400 мл №1
GALMED
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 587,06 грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Тип в
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби