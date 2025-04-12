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Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі
Комплект універсальний для активного дренажу ран
3 препарати
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип в 2 відсмоктувальні трубки і контейнер 400 мл №1
GALMED
від
587,06
грн
в 1 аптеці
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип в 2 відсмоктувальні трубки і контейнер 300 мл №1
GALMED
Немає в наявності
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ
Тип с трубки 1+1 і контейнер 400 мл №1
GALMED
Немає в наявності
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Форма випуску
тип В
тип С
Ціни в
Київ
від
587,06
грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Тип в
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі
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