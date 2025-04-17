Київ
Комплект універсальний для активного дренажу ран

Комплект універсальний для активного дренажу ран

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
9.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
571,96 грн
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
276.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
455,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
405.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
557,28 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
409.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
458,77 грн
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
201.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
ГоловнаКошикОбране