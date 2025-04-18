Київ
Комплект універсальний для активного дренажу ран

Комплект універсальний для активного дренажу ран

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
557,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
458,77 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
416.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
571,96 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
667.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
455,40 грн
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
567.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДРЕНАЖУ тип В №1
GALMED
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