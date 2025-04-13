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Краник трьохходовий Медікеа
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від
9,45
грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Краники
Реєстрація
12458/2013 від 15.03.2013
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
9,45
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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