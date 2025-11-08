Київ
Краник трьохходовий Медікеа

Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
386.7 км
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE" №1
Допомога-I
9,27
Економія при броні: -0,31 грн
8,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
428.9 км
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE" №1
Допомога-I
10,47
Економія при броні: -0,62 грн
9,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
432.7 км
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE" №1
Допомога-I
10,44
Економія при броні: -0,59 грн
9,85 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.1 км
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE" №1
Допомога-I
