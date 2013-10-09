ДЕРМАЛЕКС® АТОПІК (DERMALEX® REPAIR ATOPIC) (315846) - інструкція із застосування Медичні вироби
ДЕРМАЛЕКС АТОПІК інструкція із застосування
Характеристика
Дермалекс Атопік — медичний виріб, який стимулює відновлення пошкодженого епідермального бар’єру. Для забезпечення гіпоалергенних властивостей Дермалекс Атопік містить мінімально можливу кількість консервантів та стабілізаторів. Засіб випускається у формі крему для нанесення на шкіру. Дермалекс Атопік розроблений та клінічно випробуваний дерматологами.
- Дермалекс Атопік призначений для використання у пацієнтів із симптомами атопічного дерматиту легкого та середнього ступеня тяжкості, починаючи з 8-го тижня життя, а також для відновлення пошкодженого епідермального бар’єру при екземі.
- Дермалекс Атопік активує власні механізми відновлення епідермального бар’єру та усуває симптоми дерматиту. Дермалекс Атопік створює на шкірі захисний бар’єр, що запобігає загостренню. Засіб також містить компоненти, які компенсують дефіцит природних церамідів, характерний для атопічного дерматиту, зволожують та пом’якшують шкіру. Дермалекс Атопік є дерматологічним засобом для лікування атопічного дерматиту, зокрема, таких симптомів, як свербіж, почервоніння, ерозія, мокнуття, сухість, лущення та огрубіння шкіри.
- Дермалекс Атопік рекомендований як для усунення симптомів атопічного дерматиту, так і для контролю стану шкіри після досягнення поліпшення.
- Використання Дермалекс Атопік у дітей (віком від 8 тиж) має проводитися тільки під контролем дорослих.
- Дермалекс Атопік не містить ГКС, інгібіторів кальциневрину, канабіноїдів, штучних барвників та парабенів.
- У разі тяжкого перебігу атопічного дерматиту використання засобу можливе тільки після консультації дерматолога.
- Повідомлень про алергічні реакції при використанні засобу в період клінічних випробувань та після них не зафіксовано.
Рекомендації по використанню
- перед початком використання зняти алюмінієву прокладку, яка розташована під пластиковим ковпачком.
- Обережно промити уражену ділянку шкіри теплою водою та, при необхідності, спеціальним лосьйоном для очищення шкіри.
- Нанести тонкий шар крему Дермалекс Атопік на уражені ділянки шкіри, відводячи волосся в бік. Розподілити засіб на шкірі голови обертовими рухами пальців у місці утворення псоріатичних уражень. Дочекатися, поки засіб висохне, та не змивати його до наступного прийняття душу. Повторювати нанесення 2–3 рази на добу (а також після купання, прийняття душу).
- Дермалекс Атопік не має обмежень за частотою та тривалістю використання.
- У разі надзвичайної сухості або свербежу після аплікації крему Дермалекс Атопік рекомендується нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху, який забезпечить додатковий захист ураженої ділянки.
Важлива інформація. У перші 2–3 дні використання крем слід наносити на вологу шкіру. Дермалекс Атопік є водорозчинним, тому після кожного миття ураженої ділянки нанесення слід повторити.
- Не розчісувати шкіру, яка свербить. Завжди коротко підстригати нігті, щоб запобігти інфікуванню та подразненню шкіри.
- Рекомендується носити вільний одяг з натуральних тканин.
- Уникати контакту засобу з очима. У разі якщо крем потрапив в очі, слід ретельно промити їх теплою водою.
Уникати контакту крему Дермалекс Атопік зі статевими органами. У разі якщо контакт усе-таки відбувся, ретельно промити їх теплою водою.
Виключно для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани (у тому числі рани, які утворилися в результаті розтріскування або розчісування шкіри).
Побічна дія
не повідомлялося про виникнення значних або незначних побічних ефектів під час або після клінічних випробувань засобу.
Особливості застосування
Дермалекс Атопік не забруднює одяг, не чинить фотосенсибілізувальну дію, не викликає атрофії або порушення пігментації шкіри, не викликає синдрому відміни після припинення використання засобу.
Якщо при використанні засобу вираженість симптомів захворювання не зменшується або виникли будь-які побічні ефекти (стійке подразнення, алергічні реакції), слід припинити використання та проконсультуватися з лікарем.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
повідомлень про несумісність або перехресні алергічні реакції в період клінічних випробувань і після них не зафіксовано. Однак при використанні будь-яких засобів перед початком комбінованого лікування кремом Дермалекс Атопік слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути небажаних ефектів.
Умови зберігання
при кімнатній температурі (не вище 25 °C). Не зберігати засіб біля джерел тепла, під прямим сонячним світлом та в екстремально холодних місцях.