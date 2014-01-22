Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні гінекологічніДзеркала гінекологічніДзеркало гінекологічне Дзеркало гінекологічне (315761) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 11,75 грн Без рецепта 1 шт від 11,75 грн 1 шт від 17,50 грн 1 шт від 12,34 грн 1 шт від 19,00 грн Більше +1 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Технокомплекс Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дзеркала гінекологічні Реєстраційне посвідчення 2561/2004 від 22.01.2014