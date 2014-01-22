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Дзеркало гінекологічне (315761) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дзеркало гінекологічне
Ціна в місті Київ
від 11,75 грн
Без рецепта
1 шт від 11,75 грн 1 шт від 17,50 грн 1 шт від 12,34 грн 1 шт від 19,00 грн
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В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дзеркала гінекологічні
Реєстраційне посвідчення
2561/2004 від 22.01.2014