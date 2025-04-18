Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
6.0 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
8.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
9.1 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
21,72
Економія при броні: -1,52 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
90.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 5/1
166.7 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
208.1 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Соборна, 9
211.7 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
296.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
301.9 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
347.1 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
349.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
365.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
385.1 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
17,21
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
385.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials