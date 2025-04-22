Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
21,59
Економія при броні: -1,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26-А
120.0 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
123.9 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
136.4 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Яготин, вул. Незалежності, 71
140.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Ромни, вул. Соборна, 9
174.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 5/1
254.9 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється за 7 хв
Бердичів, вул. Раскової, 1
258.8 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір M №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
313.3 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
339.1 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
391.8 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
395.7 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
407.9 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ M №1
Склоприлад
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
408.8 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
419.6 км
ДЗЕРКАЛО ВАГІНАЛЬНЕ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЕ №1
Технокомплекс
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
423.4 км
ДЗЕРКАЛО ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ розмір S №1
17,75
Економія при броні: -1,23 грн