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інші катетери
Катетер уретральний (Urethral catheter)
Ціни в містах поряд
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від
384,00
грн
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Характеристики
Виробник
Балтон
Форма випуску
Kmp5f262
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
інші катетери
Реєстрація
15024/2015 від 30.06.2015
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
384,00
грн
В 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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