інші катетери

Катетер уретральний (Urethral catheter)

КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 384,00 грн
В 5 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Балтон
Форма випуску
Kmp5f262
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
15024/2015 від 30.06.2015