Київ
Катетер уретральний (Urethral catheter)

Катетер уретральний (Urethral catheter)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
5.2 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1496,09 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
409.3 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1669,35 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1142,00
Економія при броні: -134,00 грн
1008,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1142,00
Економія при броні: -115,00 грн
1027,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
444.7 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1180,00
Економія при броні: -153,00 грн
1027,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
428,00
Економія при броні: -44,00 грн
384,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
428,00
Економія при броні: -48,00 грн
380,00 грн
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