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Катетер уретральний (Urethral catheter)
Катетер уретральний (Urethral catheter)
Одеса
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1142,00
Економія при броні:
-134,00 грн
1008,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
368.6 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1180,00
Економія при броні:
-153,00 грн
1027,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1142,00
Економія при броні:
-115,00 грн
1027,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
428,00
Економія при броні:
-44,00 грн
384,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
428,00
Економія при броні:
-48,00 грн
380,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 30
439.2 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1496,09
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
570.1 км
КАТЕТЕР УРЕТРАЛЬНИЙ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПОДВІЙНИЙ PIGTAIL KMP5F262 №1
Балтон
1669,35
грн
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