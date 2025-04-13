Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 8 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 10 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1GALMED
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 6 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1GALMED
Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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