катетери аспіраційні

Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 8 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1
GALMED
від 24,34 грн
в 2 аптеках
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 8 400 мм №1
GALMED
від 17,90 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 10 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1
GALMED
Немає в наявності
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ
Ch 6 400 мм з контролем за відсмоктуванням №1
GALMED
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 17,90 грн
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Характеристики
Виробник
GALMED
Форма випуску
Ch 8
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби