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Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)
Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)
Львів
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Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
475.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
35,60
Економія при броні:
-11,26 грн
24,34
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
479.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
36,00
Економія при броні:
-11,38 грн
24,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
638.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
14,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
639.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
17,45
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
800.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
18,69
Економія при броні:
-1,18 грн
17,51
грн
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