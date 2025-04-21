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Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)
Катетер для відсмоктування з верхніх дихальних шляхів (Catheter for suction from the upper respiratory tract)
Миколаїв
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
194.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
18,16
Економія при броні:
-0,65 грн
17,51
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
204.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
14,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
205.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
17,45
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
399.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
36,00
Економія при броні:
-11,38 грн
24,62
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
410.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ВІДСМОКТУВАННЯ З ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТИПУ В З ЦЕНТРАЛЬНИМ ТА БОКОВИМ ОТВОРОМ Ch 8 400 мм №1
GALMED
35,60
Економія при броні:
-11,26 грн
24,34
грн
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