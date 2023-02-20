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Банки вакуумні масажні (314254) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Банки вакуумні масажні
Ціна в місті Київ
від 120,83 грн
Без рецепта
1 шт від 120,83 грн 2 шт від 149,75 грн 2 шт від 170,53 грн 2 шт від 120,50 грн 8 шт від 243,47 грн
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В наявності в 81 аптеці
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Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Банки
Реєстраційне посвідчення
ТР-04 від 20.02.2023