Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБанки вакуумні масажні Банки вакуумні масажні (314254) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 120,83 грн Без рецепта 1 шт від 120,83 грн 2 шт від 149,75 грн 2 шт від 170,53 грн 2 шт від 120,50 грн 8 шт від 243,47 грн Більше +2 В наявності в 81 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник БЕЛЕМА ТРЕЙД Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Банки Реєстраційне посвідчення ТР-04 від 20.02.2023