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Банки вакуумні масажні d 50 мм, №1 - Київ (914232) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
159,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
168,50
Економія: -26,87 грн
141,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
248,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
159,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
251,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
206,40
Економія: -60,51 грн
145,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
159,50 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
171,40
Економія: -50,28 грн
121,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
159,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
159,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
159,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
137,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (31)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
159,50 грн