Бинт гіпсовий (Band gypseous) (314093) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 36,70 грн
Без рецепта
1 шт від 36,70 грн 1 шт від 21,74 грн 1 шт від 14,45 грн 1 шт від 13,90 грн 1 шт від 31,00 грн 1 шт від 16,50 грн 1 шт від 17,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
20 см х 2,7 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби