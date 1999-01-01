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бинти гіпсові
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Бинт гипсовий MedTextile
20 см х 2,7 м №1
Долфі-Україна
від
25,97
грн
в 175 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА"
20 см х 2,7 м №1
Anji Sunlight Medical Product
від
23,82
грн
в 116 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА"
15 см х 2,7 м №1
Anji Sunlight Medical Product
від
18,15
грн
в 91 аптеці
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БИНТ ГІПСОВИЙ "БІЛОСНІЖКА"
10 см х 2,7 м №1
Anji Sunlight Medical Product
від
10,06
грн
в 83 аптеках
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Бинт гипсовий MedTextile
15 см х 2,7 м №1
Долфі-Україна
від
20,16
грн
в 65 аптеках
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Бинт гипсовий MedTextile
10 см х 2,7 м №1
Долфі-Україна
від
16,03
грн
в 43 аптеках
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Бинт гіпсовий Teta®
20 см х 2,7 м №1
Тетафарм
від
33,90
грн
в 38 аптеках інших міст
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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR
15 см х 270 см №1
Ігар
від
20,65
грн
в 23 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR
20 см х 270 см №1
Ігар
від
30,60
грн
в 21 аптеці
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Бинт гіпсовий Teta®
15 см х 2,7 м №1
Тетафарм
від
25,40
грн
в 14 аптеках інших міст
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Бинт гіпсовий +Biolikar™
15 см х 2,7 м №1
Киевфармгрупп
від
24,29
грн
в 12 аптеках інших міст
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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"
15 см х 2,7 м №1
від
54,90
грн
в 12 аптеках інших міст
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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"
20 см х 2,7 м №1
від
32,01
грн
в 9 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ
20 см х 270 см №1
від
29,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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БИНТ ГІПСОВИЙ
10 см х 2,7 м №1
Івано-Франківськцемент
від
17,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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БИНТ ГІПСОВИЙ торгової марки IGAR
10 см х 270 см №1
Ігар
від
15,10
грн
в 4 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ GIPSET
15 см х 3 м №2
Torunskie ZMO
від
194,76
грн
в 3 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ GIPSET
20 см х 3 м (3 мин.) №2
Torunskie ZMO
від
257,32
грн
в 2 аптеках
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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE"
10 см х 2,7 м №1
Допомога-I
від
16,30
грн
в 2 аптеках інших міст
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БИНТ ГИПСОВИЙ SAFIX® PLUS
10 см х 2,7 м №2
Paul Hartmann
від
124,92
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
10 см х 2,7 м
10 см х 270 см
10 см х 3 м
10 х 270 см
12 см х 2,7 м
12 см х 3 м
15 см х 2,7 м
15 см х 270 см
15 см х 3 м
2,7 м х 10 см
2,7 м х 15 см
2,7 м х 20 см
20 см х 2,7 м
20 см х 270 см
20 см х 3 м
7,6 см х 3,6 м
медич. тип БГМ-Н
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Виробник
3M
Anji Sunlight Medical Product
Hubei Joe Bone Medical Products
Paul Hartmann
Torunskie ZMO
Troge Medical
Івано-Франківськцемент
Гіпс-Біруінца
Долфі-Україна
Допомога-I
Игар
Кампус Коттон Клаб
Киевфармгрупп
Тетафарм
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