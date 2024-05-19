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БИНТ ГІПСОВИЙ "MEDICARE" 20 см х 2,7 м, №1 - Київ (776563) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
42,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
42,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
52,70
Економія: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
42,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
42,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
42,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
42,57 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (2)
52,70
Економія: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1)
42,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
42,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
42,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 11-А
Всього: упаковка (1)
42,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (3)
52,70
Економія: -15,94 грн
36,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 2-А
Всього: упаковка (1)
40,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 7
Всього: упаковка (2)
42,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Стальського, 22/10
Всього: упаковка (1)
42,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
42,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
42,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
42,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
42,35 грн